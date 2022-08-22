Посол РФ в США Антонов обсудил в Госдепе ситуацию вокруг ЗАЭС

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил в госдепартаменте США напряженную ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об это 22 августа сообщается в распространенном письме ведомства.

«Мы можем подтвердить, что посол Антонов посетил госдепартамент 18 августа», — говорится в заявлении.

Известно, что департамент порекомендовал послу воздержаться от эскалирования напряженности.

В понедельник персонал ЗАЭС сократили до минимума по причине непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оставшиеся сотрудники нужны для поддержания работы ЗАЭС.

Незадолго до этого Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск. Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» по данному вопросу.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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