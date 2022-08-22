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Персонал Запорожской АЭС сократили до минимума из-за обстрелов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Количество действующего на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) персонала сократили до минимума по причине непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 августа, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов.

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По его словам, оставшиеся сотрудники нужны для поддержания работы ЗАЭС.

«Для того, чтобы не подвергать их лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объема энергии, который возможен в нынешних условиях», — рассказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Незадолго до этого Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск. Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» по данному вопросу.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

19 августа российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия ВСУ.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, в случае чрезвычайного происшествия на электростанции прорабатываются планы по эвакуации населения Энергодара.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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