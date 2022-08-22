Персонал Запорожской АЭС сократили до минимума из-за обстрелов ВСУ

Количество действующего на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) персонала сократили до минимума по причине непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 августа, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов.

По его словам, оставшиеся сотрудники нужны для поддержания работы ЗАЭС.

«Для того, чтобы не подвергать их лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объема энергии, который возможен в нынешних условиях», — рассказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Незадолго до этого Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск. Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» по данному вопросу.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

19 августа российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия ВСУ.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, в случае чрезвычайного происшествия на электростанции прорабатываются планы по эвакуации населения Энергодара.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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