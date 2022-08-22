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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ЗАЭС

Зампостпреда РФ Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС 23 августа
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Фото: Global Look Press/XinHua/Loey Felipe/UN Photo
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Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

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«Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа. На следующий день в 17:00 по Москве пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства», — написал он в своем Telegram-канале.

Российская сторона попросила выступить на заседании лично Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Прошлое заседание Совбеза ООН по факту обстрелов Запорожской АЭС состоялось по инициативе Москвы 11 августа.

Ранее в понедельник руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» относительно ситуации вокруг ЗАЭС в международные парламентские организации и ООН. Совет Госдумы сделает заявление по Украине 25 августа.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов Запорожской АЭС только поощряет действия украинских войск.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Несколько снарядов попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО). Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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