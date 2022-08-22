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Совет Госдумы передаст ООН «жесткое заявление» об обстрелах ЗАЭС

Миронов: совет Госдумы сделает заявление по Украине 25 августа
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Фото: REUTERS/Planet Labs PBC
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Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» относительно ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) в международные парламентские организации и ООН. Об этом заявил 22 августа руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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«Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг 25 августа с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем, ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, которое мы адресуем в первую очередь ООН и всем международным парламентским организациям», — рассказал он журналистам по итогам совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с главами думских фракций.

20 августа украинские боевики в очередной раз нанесли удар. На этот раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Они упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов Запорожской АЭС только поощряет действия украинских войск.

В тот же день бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС обратились к Киеву с призывом перестать обстреливать объекты АЭС.

До этого, 15 августа, украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары украинских войск по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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