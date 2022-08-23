Ловкий малый: сможет ли МСП возглавить импортозамещение

Последние меры господдержки для предприятий МСП — вроде программы льготных кредитов по ставке вдвое ниже ключевой — могут существенно увеличить вклад таких компаний в процесс импортозамещения, считают опрошенные «Известиями» представители бизнеса и госструктур. Самое главное для малых и средних компаний — быть уверенными в том, что их продукция будет пользоваться спросом. Обеспечить его могут госзакупки, расширение практики применения офсетных контрактов и доверие со стороны крупного бизнеса. При этом последнее особенно важно в рамках новой концепции для критически важных отраслей, которую готовит Минпромторг. Подробности — в материале «Известий».

Рог изобилия

Российский малый и средний бизнес явно вступил в гонку по импортозамещению: это видно по последним данным ФНС, опубликованным на платформе МСП: доля компаний малого и среднего бизнеса в общем обороте по России выросла на 17% год к году, составив 2 трлн рублей за последний месяц. При этом число таких предприятий к прошлому году выросло на 2,3% — до 5,75 млн единиц.

Многие собеседники «Известий» считают, что экономические показатели предприятий МСП могут быть еще выше нынешних, учитывая запуск сразу нескольких крупных программ господдержки. Одна из них предполагает кредиты под 3–4,5% годовых. На днях ее запустили в соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным. Теперь компании смогут направить эти средства на расширение уже существующих производств.

Как объяснил в беседе с «Известиями» сооснователь финансовой платформы Ivitech Артем Москалев, сейчас в России складывается ситуация неклассического импортозамещения, когда на место ушедших крупных компаний приходят не другие такие же предприятия-аналоги, а множественные субъекты МСП. Им сейчас предстоит выпускать массовый товар, в числе которого и технологические решения, которые раньше использовались как в b2b-, так и в b2c-сегментах.

— Если же взять для примера ту же IKEA, которая просто закрыла все свои магазины и свернула работу в нашей стране, то мы видим, что в освободившуюся нишу начали приходить и заявлять о себе ее бывшие поставщики — отечественные производственные компании. И они через собственные торговые точки, интернет-магазины, маркетплейсы продают свою продукцию, — привел в беседе с «Известиями» один из примеров такого импортозамещения генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В целом именно такой механизм вполне объясним общей ситуацией, складывающейся на рынке. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с «Известиями» подчеркнул, что у предприятий МСП есть ряд преимуществ перед крупным: они быстрее приспосабливаются под текущие условия рынка, переориентируя ассортимент в рамках своего производства. Кроме того, такие компании в целом несут очень существенную нагрузку по наполнению внутреннего рынка на региональном уровне, в то время как межрегиональные рынки занимают крупные предприятия.

Сейчас самое главное — создать устойчивые связи и повысить доверие крупного бизнеса к сектору МСП, ведь именно от этого напрямую зависит импортозамещение в отраслях экономики, которым оно требуется в наибольшей степени. Как стало недавно известно, Минпромторг разрабатывает новую модель «квазипланового» характера с практически гарантированным спросом — во многом она рассчитана на отрасли судо- и авиастроения, частично фармацевтическую промышленность и производство оборудования. Важно, что реализовать ее и сделать эффективной без участия малого и среднего бизнеса никак не получится.

— Когда у предприятия появляется запрос на комплектующие в объеме 300–400 штук, логично делегировать эту задачу малому и среднему бизнесу. Крупному производству пришлось бы для этого сделать отдельный цех, и экономически мелкий объем получился бы убыточным. А условный небольшой гаражный кооператив может жить, выполняя только этот заказ », — объясняет в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по МСП и депутат от партии «Новые люди» Александр Демин.

Как создать спрос

Из нынешних деталей будущей стратегии Минпромторга известно, что в качестве одного из инструментов создания устойчивого спроса планируется использовать на межрегиональном уровне механизм офсетных контрактов. По сути, они представляют собой гарантию того, что государство будет закупать продукцию компании в течение нескольких лет, а само предприятие при этом берет на себя инвестиционные обязательства. Большой опыт использования такого механизма уже есть у столичных властей.

— С 2017 года Москва активно развивает выпуск отечественной продукции с помощью офсетных контрактов. На сегодняшний день заключено пять контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь с общим объемом закупки почти 73 млрд рублей, — рассказал «Известиям» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Важно, что с 1 июля этого года поправки в закон о контрактной системе закупок (44-ФЗ) снизили минимальный порог инвестиций в 10 раз — до 100 млн рублей. По словам Овчинского, это в том числе позволит нарастить промышленный потенциал Москвы: уже сейчас на этапе проработки находятся более 10 таких контрактов. По ним инвесторы откроют в Москве новые высокотехнологичные производства, необходимые городу, — в области фармацевтики, ЖКХ, транспорта, а также производство медизделий.

Ловкий малый Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Подобный механизм доступен и предприятиям остальных регионов страны. Александр Исаевич из Корпорации МСП добавил, что по предложению президента Владимира Путина в существующую программу «выращивания» была включена норма об использовании офсетных договоров в отношениях с малыми и средними предприятиями.

— Сектор МСП сможет получить новые компетенции и технологии, обучить своих сотрудников, повысить их квалификацию. И уже «выращенные» они смогут предложить госкомпаниям новый, более высокий уровень услуг и качество товаров, — сказал Исаевич.

Другой схожий инструмент в этом году появился на Цифровой платформе МСП: в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт», разработанного совместно с Минэкономразвития, малый и средний бизнес размещает объявления о продаже своей продукции и услуг для крупных предприятий.

В плане отраслей, где предприятия МСП могут участвовать в импортозамещении, в целом ограничений не существует, уверен Александр Демин из комитета ГД по МСП. В качестве примера он приводит производство микрочипов, которое представляет собой крупный завод радиоэлектроники. Но для их изготовления нужны специальные платы, коннекторы и многие другие элементы, производство которых может взять на себя МСП.

— Процесс создания любого товара, и особенно сложного технически, состоит из множества мелких элементов. И в нем всегда есть где встроиться малому и среднему бизнесу, — говорит он.

Не стой на пути

Одной из фундаментальных задач в импортозамещении, считает Александр Демин, остается упрощение допуска МСП к НИОКР, в том числе за счет льготных условий для ведения такой деятельности. От новых инженерных решений зависит появление новейших технологий и продуктов, и сейчас фактически заниматься этим вынужден только крупный бизнес.

— Чтобы НИОКРы могли разработать и внедрить эти решение, нужно минимизировать барьеры. Понятно, что есть контроль качества и оценка безопасности, чтобы никто не пострадал. Но этот уровень должен быть на уровне минимальной необходимости, — считает Александр Демин. — При чрезмерной перестраховке производство подобных продуктов и товаров невозможно. Поэтому нужен особый отдельный режим для экспериментальных НИОКРов, после которого путь прохождения опытного экземпляра был бы максимально доступным и быстро возможным.

В целом снижение административных барьеров важно не только для фундаментальных разработок, но и для всех компаний из МСП в целом. Александр Исаевич из Корпорации МСП отмечает, что на этом пути уже принято несколько важных решений, из-за чего малому и среднему бизнесу уже стало легче дышать.

— Приняты наши с Минэкономразвития поправки в КоАП. Это четыре простых инициативы. «Право на ошибку», чтобы при первом несерьезном нарушении сначала выносилось предупреждение. Второе: для малого и среднего бизнеса снижен размер штрафов — до уровня, установленного для ИП , — говорит Исаевич. — Закон также отменил одновременную ответственность должностного и юрлица за нарушение, допущенное по вине работника. И принцип «одна проверка — одна санкция», чтобы не плодились штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки.