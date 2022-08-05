Поручили — распишитесь: рекордные кредиты спасли малый бизнес от банкротств

Малый и средний бизнес в РФ привлек в первом полугодии рекордную сумму кредитных средств: она достигла 210 млрд рублей. Новый механизм по поручению президента Владимира Путина заработал еще в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Почему поручительства в первом полугодии позволили малому и среднему бизнесу привлечь в два раза больше кредитов — в материале «Известий».

Самые дешевые деньги

В первом полугодии этого года поручительства Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства) помогли бизнесу привлечь рекордную сумму кредитных средств. За полгода она превысила 210 млрд рублей (рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Более чем в 7 раз — с 2 тыс. до 15 тыс. Кроме того, количество предприятий, получивших кредит, также увеличилось. Этот показатель является рекордным для Корпорации МСП. В этих компаниях работает более 230 тыс. человек. На микро- и малый бизнес пришлось 97% всех получателей господдержки. При этом в 11 раз, до 10 тыс., выросла доля микропредприятий. Такие данные содержатся в отчете, с которым ознакомились «Известия».

Например, в Краснодарском крае за счет поручительств корпорации бизнес привлек кредитов на 11,8 млрд рублей, рост в 5,5 раза, в Новосибирской области (7,6 млрд рублей, в 2,4 раза), Свердловской области (6,4 млрд рублей, в 1,5 раза), в Нижегородской области (6,3 млрд рублей, в 1,7 раза). Хорошую динамику показали Республика Крым (рост с 3 договоров до 489 в первом полугодии 2022 года) и Красноярский край (рост почти в 8 раз — 378 договоров).

— Бизнесу было важно в период перестройки логистических цепочек, трансформации привычных рынков сбыта получить кредит по льготной ставке и под поручительство корпорации МСП, так как это были самые дешевые деньги на рынке и комфортные условия, — рассказали «Известиям» в корпорации. — При ключевой ставке 20% бизнесу не были доступны комфортные условия по коммерческим кредитам банков, поэтому по льготным программам, по той же ПСК, мы увидели большой спрос в первом полугодии. Что же касается возврата кредита, то поручительство Корпорации МСП как раз тот самый механизм, который дает гарантию возвращения кредита, поэтому банки и охотнее кредитуют МСП под поручительство.

Получили - распишитесь Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По программе, которая реализуется Корпорацией МСП и Центробанком, бизнес вновь сможет получить кредит на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Вместе с тем в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам — сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении больше чем на 3%. В прошлом году на Петербургском экономическом форуме президент России дал поручение нарастить механизм гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу, превратив его в зонтичный принцип покрытия. В соответствии с ним Корпорация МСП выдает поручительства по кредитам для субъектов МСП, если у тех отсутствует требуемый банком залог.

— Рост числа предоставленных гарантий отражает выполнение этого поручения, — пояснил «Известиям» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. — Денег на эти цели предоставили больше, правила смягчили. В то же время 210 млрд рублей за полгода — это примерно 7–8% от всего портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. Более того, в первом полугодии ставки даже по льготным кредитам были критические. Объем кредитования сжался, в том числе по сектору МСП. Однако и по высоким льготным ставкам кредиты брали, чтобы закрыть кассовые разрывы. Инвестиционных кредитов было меньше. И тут как раз гарантии помогли, потому что требования банков и повысившиеся риски очень сильно усложнили получение самих кредитов.

По словам Бориса Титова, по льготным кредитам из всех заявок удовлетворяется 20–30%.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков рассказал, что бизнес брал эти кредиты на закупку сырья и продукции впрок, на ожидания прекращения поставок или увеличения цен. Кроме того, наблюдались случаи займа средств для обеспечения жизнеспособности предприятия и поддержки текущей деятельности.

— В кризис, как правило, деньги на модернизацию не берут, — отмечает Алексей Мостовщиков. — Однако были случаи, особенно среди среднего бизнеса, когда деньги привлекались на попытку занять свободную нишу после ухода иностранных компаний.

Подъем экономики после существенного спада в пандемию и гиперажиотаж на рынке подогрели в январе-феврале 2022 года привлечение кредитных средств со стороны сегмента среднего и малого бизнеса, отмечают в маркетинговом агентстве «Русопрос». Предприятия из данного сегмента преимущественно привлекали финансирование под пополнение оборотных средств, инвестиции в развитие (например, закупку оборудования, расширение производства) и подобное.

Средства на выживание

Высокий спрос на кредитные средства в первом полугодии 2022 года может быть связан с тем, что многие субъекты МСП, как и в целом большинство населения страны, после усиления санкционного давления активно покупали необходимые товары, оборудование, комплектующие, полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. Связано это было с ожиданиями существенного повышения цен, обесценения рубля, а также возможного дефицита импортной продукции. Кроме того, общий рост цен с учетом высокой инфляции также влияет на потребности бизнеса в объемах получаемых кредитных средств.

— Высокие ставки по рыночным кредитам приводили к тому, что бизнес был заинтересован в получении кредитов с господдержкой, — говорит Юлия Якупова. — В то же время активно расширялись каналы финансирования МСП с помощью государства. При этом выдача кредитов с поручительством Корпорации МСП интересна не только для бизнеса, но и для самих банков, так как существенно минимизируются их риски.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уверен, что эта программа после наступления геополитического кризиса позволяла предприятиям МСП оставаться «на плаву» за счет более низких ставок в сравнении с ключевой. Малые предприятия получали кредиты под 15% годовых, а средние — под 13,5% годовых, при этом по этим же ставкам можно было рефинансировать уже взятые займы, отмечает эксперт НРА.

— Как мы видим, программа была очень успешной, так как «вала» дефолтов в сегменте МСП мы не получили, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию, — говорит Сергей Гришунин. — Разбивка на оборотные и инвестиционные кредиты пока не представлена, но, скорее всего, в первой половине года компании больше брали средств на «выживание», чем на развитие. Однако этот тренд, скорее всего, будет смещаться в сторону инвестиционных кредитов по мере снижения ключевой ставки. Ведь программа предполагает выдачу займов по ставке «ключевая ставка плюс» 3%, поэтому после недавнего снижения ключевой ставки стоимость таких кредитов составит 10,75–11%.

Практика показывает, что такие кредиты крайне выгодны для предприятий МСП. Альтернативы, такие как выпуск облигаций в секторах роста и повышенного инвестиционного риска, будут стоить от 18% и дороже.

— Смогут ли бизнесмены отдать деньги — вопрос всегда риторический, — говорит гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. — Одни смогут, другие — нет. Казалось бы, парадокс, но тем не менее при росте уровня кредитной нагрузки (общей задолженности МСП перед банковской системой) уровень просрочки в расчете на одно МСП в первые пять месяцев этого года снижался. В мае этого года по сравнению с апрелем почти не изменился, а вот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7,6%. То есть возвращать кредиты в целом стали лучше (и тут же снова их брать — вполне возможно, идет перекредитование).

Бизнес-правозащитник, гендиректор ООО «Дикоросов» Александр Хуруджи отмечает, что предприниматели в кризис берут деньги на развитие и на обеспечение текущей деятельности. Ситуации по отраслям разные: как правило, с формальной точки зрения все приходят брать на развитие. Основная проблема займов первого полугодия — это запредельные ставки и феноменальные курсовые перепады, а также логистические проблемы, считает эксперт.

Таким образом, полагают в «Деловой России», возвращение заемных средств будет напрямую зависеть от специфики бизнеса и конъюнктурных условий, которые сложатся.

— До кризиса четверть предприятий МСП при сохранении экономического роста прогнозировали свое закрытие, — отмечают в «Деловой России». — Сейчас экономический спад и серьезное падение доходов населения вряд ли способствуют изменению этой тенденции. Полагаю, заемные средства будут возвращены теми предприятиями, кто перестроился и имеет устойчивый сбыт, а также не переживает проблем с поставкой сырья.

Гендиректор ABE Consulting Оксана Айсина считает, что с возвратом кредитов у бизнеса могут возникнуть проблемы.

— Слишком много факторов, как внешних, так и внутренних. Состояние экономики в стране и в мире, политические решения и нововведения, новые и новые ограничения, те же преференции — всё зависит и влияет на бизнес. А от того, как чувствует себя бизнес, и будет зависеть вопрос возврата, — полагает она.

Доцент ГАУГН, старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Оксана Тевелева объясняет, что «нормальной поведенческой стратегией малого и микробизнеса является отсутствие кредитования или небольшие займы у друзей и родственников».

— Кредиты такие предприниматели берут исключительно «на выживание» — на погашение «кассовых разрывов» и на выплату заработных плат, — отмечает эксперт ГАУГН. — В период пандемии мы видели аналогичные тренды — были кредиты «на выживание», но никто не брал кредитов «на развитие». Но в пандемию спад продолжился всего 3–4 месяца. Сейчас спад длится уже пять месяцев, и каких-либо признаков улучшений экономической ситуации нет. Поэтому и прогноз возвращения кредитов не самый благоприятный.

Член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский отмечает, что в условиях удорожания производства и снижения выручки увеличение кредитной нагрузки — прямой путь к банкротству.