 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
/

Поручили — распишитесь: рекордные кредиты спасли малый бизнес от банкротств

Возвращение заемных средств будет зависеть от условий конъюнктуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малый и средний бизнес в РФ привлек в первом полугодии рекордную сумму кредитных средств: она достигла 210 млрд рублей. Новый механизм по поручению президента Владимира Путина заработал еще в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Почему поручительства в первом полугодии позволили малому и среднему бизнесу привлечь в два раза больше кредитов — в материале «Известий».

Самые дешевые деньги

PRавое дело: определены условия господдержки по рекламе российских брендов
Сколько денег бизнес сможет получить на продвижение и в каком случае субсидию придется вернуть

В первом полугодии этого года поручительства Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства) помогли бизнесу привлечь рекордную сумму кредитных средств. За полгода она превысила 210 млрд рублей (рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Более чем в 7 раз — с 2 тыс. до 15 тыс. Кроме того, количество предприятий, получивших кредит, также увеличилось. Этот показатель является рекордным для Корпорации МСП. В этих компаниях работает более 230 тыс. человек. На микро- и малый бизнес пришлось 97% всех получателей господдержки. При этом в 11 раз, до 10 тыс., выросла доля микропредприятий. Такие данные содержатся в отчете, с которым ознакомились «Известия».

Например, в Краснодарском крае за счет поручительств корпорации бизнес привлек кредитов на 11,8 млрд рублей, рост в 5,5 раза, в Новосибирской области (7,6 млрд рублей, в 2,4 раза), Свердловской области (6,4 млрд рублей, в 1,5 раза), в Нижегородской области (6,3 млрд рублей, в 1,7 раза). Хорошую динамику показали Республика Крым (рост с 3 договоров до 489 в первом полугодии 2022 года) и Красноярский край (рост почти в 8 раз — 378 договоров).

— Бизнесу было важно в период перестройки логистических цепочек, трансформации привычных рынков сбыта получить кредит по льготной ставке и под поручительство корпорации МСП, так как это были самые дешевые деньги на рынке и комфортные условия, — рассказали «Известиям» в корпорации. — При ключевой ставке 20% бизнесу не были доступны комфортные условия по коммерческим кредитам банков, поэтому по льготным программам, по той же ПСК, мы увидели большой спрос в первом полугодии. Что же касается возврата кредита, то поручительство Корпорации МСП как раз тот самый механизм, который дает гарантию возвращения кредита, поэтому банки и охотнее кредитуют МСП под поручительство.

Получили - распишитесь
МСП
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Ближе к делу: почему молодые россияне бросились открывать свой бизнес
Основным барьером для начинающих предпринимателей остается отсутствие первоначального капитала

По программе, которая реализуется Корпорацией МСП и Центробанком, бизнес вновь сможет получить кредит на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Вместе с тем в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам — сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении больше чем на 3%. В прошлом году на Петербургском экономическом форуме президент России дал поручение нарастить механизм гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу, превратив его в зонтичный принцип покрытия. В соответствии с ним Корпорация МСП выдает поручительства по кредитам для субъектов МСП, если у тех отсутствует требуемый банком залог.

— Рост числа предоставленных гарантий отражает выполнение этого поручения, — пояснил «Известиям» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. — Денег на эти цели предоставили больше, правила смягчили. В то же время 210 млрд рублей за полгода — это примерно 7–8% от всего портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. Более того, в первом полугодии ставки даже по льготным кредитам были критические. Объем кредитования сжался, в том числе по сектору МСП. Однако и по высоким льготным ставкам кредиты брали, чтобы закрыть кассовые разрывы. Инвестиционных кредитов было меньше. И тут как раз гарантии помогли, потому что требования банков и повысившиеся риски очень сильно усложнили получение самих кредитов.

По словам Бориса Титова, по льготным кредитам из всех заявок удовлетворяется 20–30%.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков рассказал, что бизнес брал эти кредиты на закупку сырья и продукции впрок, на ожидания прекращения поставок или увеличения цен. Кроме того, наблюдались случаи займа средств для обеспечения жизнеспособности предприятия и поддержки текущей деятельности.

Получили - распишитесь
касса
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— В кризис, как правило, деньги на модернизацию не берут, — отмечает Алексей Мостовщиков. — Однако были случаи, особенно среди среднего бизнеса, когда деньги привлекались на попытку занять свободную нишу после ухода иностранных компаний.

В узком кругу: что происходит с льготами малому и среднему бизнесу
Повысит ли решение Центробанка доступность кредитов

Подъем экономики после существенного спада в пандемию и гиперажиотаж на рынке подогрели в январе-феврале 2022 года привлечение кредитных средств со стороны сегмента среднего и малого бизнеса, отмечают в маркетинговом агентстве «Русопрос». Предприятия из данного сегмента преимущественно привлекали финансирование под пополнение оборотных средств, инвестиции в развитие (например, закупку оборудования, расширение производства) и подобное.

Средства на выживание

Высокий спрос на кредитные средства в первом полугодии 2022 года может быть связан с тем, что многие субъекты МСП, как и в целом большинство населения страны, после усиления санкционного давления активно покупали необходимые товары, оборудование, комплектующие, полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. Связано это было с ожиданиями существенного повышения цен, обесценения рубля, а также возможного дефицита импортной продукции. Кроме того, общий рост цен с учетом высокой инфляции также влияет на потребности бизнеса в объемах получаемых кредитных средств.

— Высокие ставки по рыночным кредитам приводили к тому, что бизнес был заинтересован в получении кредитов с господдержкой, — говорит Юлия Якупова. — В то же время активно расширялись каналы финансирования МСП с помощью государства. При этом выдача кредитов с поручительством Корпорации МСП интересна не только для бизнеса, но и для самих банков, так как существенно минимизируются их риски.

Получили - распишитесь
хлеб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уверен, что эта программа после наступления геополитического кризиса позволяла предприятиям МСП оставаться «на плаву» за счет более низких ставок в сравнении с ключевой. Малые предприятия получали кредиты под 15% годовых, а средние — под 13,5% годовых, при этом по этим же ставкам можно было рефинансировать уже взятые займы, отмечает эксперт НРА.

Долговое время: бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Как это скажется на подготовке к отопительному сезону и какие меры предложили энергетики

— Как мы видим, программа была очень успешной, так как «вала» дефолтов в сегменте МСП мы не получили, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию, — говорит Сергей Гришунин. — Разбивка на оборотные и инвестиционные кредиты пока не представлена, но, скорее всего, в первой половине года компании больше брали средств на «выживание», чем на развитие. Однако этот тренд, скорее всего, будет смещаться в сторону инвестиционных кредитов по мере снижения ключевой ставки. Ведь программа предполагает выдачу займов по ставке «ключевая ставка плюс» 3%, поэтому после недавнего снижения ключевой ставки стоимость таких кредитов составит 10,75–11%.

Практика показывает, что такие кредиты крайне выгодны для предприятий МСП. Альтернативы, такие как выпуск облигаций в секторах роста и повышенного инвестиционного риска, будут стоить от 18% и дороже.

— Смогут ли бизнесмены отдать деньги — вопрос всегда риторический, — говорит гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. — Одни смогут, другие — нет. Казалось бы, парадокс, но тем не менее при росте уровня кредитной нагрузки (общей задолженности МСП перед банковской системой) уровень просрочки в расчете на одно МСП в первые пять месяцев этого года снижался. В мае этого года по сравнению с апрелем почти не изменился, а вот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7,6%. То есть возвращать кредиты в целом стали лучше (и тут же снова их брать — вполне возможно, идет перекредитование).

Получили - распишитесь
кейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Бизнес-правозащитник, гендиректор ООО «Дикоросов» Александр Хуруджи отмечает, что предприниматели в кризис берут деньги на развитие и на обеспечение текущей деятельности. Ситуации по отраслям разные: как правило, с формальной точки зрения все приходят брать на развитие. Основная проблема займов первого полугодия — это запредельные ставки и феноменальные курсовые перепады, а также логистические проблемы, считает эксперт.

Долг с платежом: российский бизнес наращивает биржевые заимствования
Насколько выгодны ставки по корпоративным облигациям отечественных эмитентов

Таким образом, полагают в «Деловой России», возвращение заемных средств будет напрямую зависеть от специфики бизнеса и конъюнктурных условий, которые сложатся.

— До кризиса четверть предприятий МСП при сохранении экономического роста прогнозировали свое закрытие, — отмечают в «Деловой России». — Сейчас экономический спад и серьезное падение доходов населения вряд ли способствуют изменению этой тенденции. Полагаю, заемные средства будут возвращены теми предприятиями, кто перестроился и имеет устойчивый сбыт, а также не переживает проблем с поставкой сырья.

Гендиректор ABE Consulting Оксана Айсина считает, что с возвратом кредитов у бизнеса могут возникнуть проблемы.

— Слишком много факторов, как внешних, так и внутренних. Состояние экономики в стране и в мире, политические решения и нововведения, новые и новые ограничения, те же преференции — всё зависит и влияет на бизнес. А от того, как чувствует себя бизнес, и будет зависеть вопрос возврата, — полагает она.

Доцент ГАУГН, старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Оксана Тевелева объясняет, что «нормальной поведенческой стратегией малого и микробизнеса является отсутствие кредитования или небольшие займы у друзей и родственников».

Получили - распишитесь
цветы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Кредиты такие предприниматели берут исключительно «на выживание» — на погашение «кассовых разрывов» и на выплату заработных плат, — отмечает эксперт ГАУГН. — В период пандемии мы видели аналогичные тренды — были кредиты «на выживание», но никто не брал кредитов «на развитие». Но в пандемию спад продолжился всего 3–4 месяца. Сейчас спад длится уже пять месяцев, и каких-либо признаков улучшений экономической ситуации нет. Поэтому и прогноз возвращения кредитов не самый благоприятный.

Член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский отмечает, что в условиях удорожания производства и снижения выручки увеличение кредитной нагрузки — прямой путь к банкротству.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022