Зюганов заявил о необходимости «урезонить» обстреливающих ЗАЭС

Лидер Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов считает необходимом «урезонить» обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) для обеспечения безопасности.

«Таких станций, как Запорожская, в мире три: «Фукусима», Запорожская — там шесть блоков, и еще одна похожая есть в Америке. Поэтому те, кто обстреливает Запорожскую станцию, должны осознавать, что это может быть авария планетарного масштаба. Не украинского и даже не европейского. Нам надо всё сделать, чтобы этих сумасшедших людей урезонить и заставить выполнять все меры, связанные с безопасностью», — указал Зюганов.

Ранее в понедельник стало известно, что Совет Госдумы готовит «жесткое заявление» в международные парламентские организации и ООН относительно ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары украинских войск по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, в случае чрезвычайного происшествия на электростанции прорабатываются планы по эвакуации населения Энергодара.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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