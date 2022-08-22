Синоптик предупредил о дальнейшем распространении гари в Москве

Погода до конца недели существенно не поменяется, гарь продолжит распространяться по Москве. Об этом сообщил в понедельник, 22 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область», — сказал Синенков «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что в начале этой недели концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза. Согласно прогнозу сотрудника «Фобоса» Евгения Тишковца, после смены направления ветра воздух очистится только в пятницу, при этом легче дышать станет уже в четверг.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице 17 августа, преимущественно на юге, западе и юго-западе города в утренние часы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. При этом, как заявила 19 августа врач-терапевт Елена Тихомирова, москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари. Тем, кто плохо переносит такую погоду, она порекомендовала оставаться дома.