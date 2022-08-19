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Москвичей предупредили о запахе гари в городе в выходные

Метеоролог Синенков предупредил москвичей о запахе гари в выходные
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа . Об этом в пятницу, 19 августа, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Если пожары в Рязанской и Владимирской областях будут, то естественно, что смог, продукты горения будут выноситься, поэтому запах гари мы не исключаем, но здесь ситуация определяется наличием пожаров», — рассказал он ТАСС.

Метеоролог рассказал, что погода в столице в выходные будет облачной и без осадков с умеренным ветром.

«Погода будет преобладать облачная, с прояснениями, без осадков, максимальная температура в дневные часы — плюс 25–27 градусов, в ночные часы — от 16 до 19 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, слабый до умеренного. В дневные часы до 4–9 м/с, по ночам — 2–7 м/с», — отметил Синенков.

18 августа в Москве наблюдался запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие 3–4 дня такая ситуация вряд ли изменится, поскольку столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки. Таким образом, воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.

19 августа врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари, который ощущается в столичном регионе. При этом она рекомендовала тем, кто плохо переносит такую погоду, оставаться дома.

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