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Терапевт оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей

Терапевт Тихомирова: серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари в Москве не будет
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари, который ощущается в столичном регионе. Об этом в пятницу, 19 августа, заявила врач-терапевт Елена Тихомирова в беседе с «РИА Новости».

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При этом она рекомендовала остаться дома тем, кто плохо переносит смог и запах гари.

«Говорить о каком-то страшном вреде для здоровья нет оснований... Если человек это плохо переносит, то, по возможности, следует оставаться дома, но в целом серьезных проблем со здоровьем из-за этого не будет», — сказала специалист.

По словам Тихомировой, запах гари носит эпизодический характер, поэтому паниковать не стоит. Если же он появился, то достаточно закрыть окна.

Врач также призвала людей, плохо переносящих жару, оставаться дома под кондиционером. Как уточнила специалист, такая рекомендация действует для них независимо от появления запаха гари.

Накануне профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак заявил «Известиям», что ситуацию, которая наблюдается в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.

Он объяснил, что город заволокло дымом, защититься от него поможет медицинский респиратор. По его словам, концентрация веществ в этом дыму не превышает предельно допустимые, вызывающие смерть или поражение. Однако есть уязвимые группы населения, например, люди с хроническими легочными заболеваниями: бронхиальной астмой, хроническую обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом.

В этот же день профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что смог опасен для людей, использующих контактные линзы. Она посоветовала использовать увлажняющие капли для глаз с содержанием гиалуроновой кислоты.

Запах гари и дым появились в Москве в результате лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. 18 августа в Роспотребнадзоре дали москвичам рекомендации по защите от гари — в частности, в ведомстве посоветовали носить медицинские маски и ограничить прогулки. Кроме того, специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе.

Как заявил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ближайшие 3–4 дня погода в Москве вряд ли поможет в ситуации с запахом гари и смогом, положение дел изменится мало. По словам эксперта, столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки, то есть воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.

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