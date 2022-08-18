Офтальмолог заявила об опасности смога для пользующихся контактными линзами
Смог опасен для людей, использующих контактные линзы. Об этом в четверг, 18 августа, заявила профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
«Рекомендую снять контактные линзы и на время смога пользоваться очками. Вот эти частицы, они интегрируют структуру контактной линзы, даже если это ежедневные линзы, и могут повреждать наружную поверхность, роговицу в частности», — рассказала она ТАСС.
Во время смога врач также посоветовала использовать увлажняющие капли для глаз с содержанием гиалуроновой кислоты.
С утра среды 17 августа жители столицы жалуются на смог, вызванный лесными пожарами, бушующими в Рязанской области. В четверг отмечалось, что запах гари уже дошел до северных районов Москвы.
В столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что в связи с ситуацией со смогом и запахом гари специалисты производят забор воздуха во всех административных округах Москвы. Жителям и гостям столицы советуют меньше находиться на улице, не открывать окна и форточки, а также ограничить физические нагрузки. Кроме того, в ведомстве указали на важность влажных уборок помещений и обильного питья.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток. Специалист отметил, что направление ветра будет сохраняться еще 36–48 часов. Также Тишковец предупредил, что на какое-то время воздух в столице останется загрязненным частицами гари.