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Москвичам не дали обнадеживающий прогноз по ситуации со смогом и запахом гари

Синоптик Леус: ситуация со смогом и запахом гари в Москве в ближайшие три-четыре дня не изменится
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В ближайшие три-четыре дня погода в Москве вряд ли поможет в ситуации с запахом гари и смогом, положение дел изменится мало. Об этом «Известиям» 18 августа заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Я бы ничего обнадеживающего жителям региона по этому поводу не обещал. Дело в том, что в ближайшие три-четыре дня синоптическая ситуация изменится мало, то есть погода вряд ли чем-то поможет в этом плане. Мы останемся под влиянием антициклона, на его периферии, где сохранятся юго-восточные и восточные потоки, которые как раз и приносят в столичный регион дым от лесных пожаров, причем он не только уже в Рязанской области, там достаточно большая зона пожаров на границе Нижегородской области и Республики Марий Эл», — отметил эксперт.

По его словам, для антициклона характерны так называемые нисходящие воздушные потоки, то есть воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.

«Вообще антициклон в летний период, который долго стоит на одном месте, а в Москве он господствует уже неделю, — это вещь, которая постепенно ухудшает качество воздуха, то есть все выбросы котельных, транспорта — это всё накапливается и очень медленно рассеивается. Ну и в данной ситуации добавился еще и к привычному запаху города непривычный запах гари от лесных пожаров. В ближайшие три-четыре дня погода нам вряд ли чем-то поможет и ситуация изменится мало. Вся надежда на то, что в ближайшее время эти пожары будут потушены», — резюмировал Леус.

18 августа гости и жители столицы сообщили, что запах гари от лесных пожаров в Рязанской области дошел до северных районов Москвы. Ранее поступала информация об ухудшении воздуха на юго-западе города.

В столичном управлении Роспотребнадзора рассказали о произведении заборов воздуха во всех административных округах для последующих исследований. В ведомстве призвали москвичей носить медицинские маски и ограничить прогулки из-за запаха гари.

Как заявили власти Рязанской области, за сутки площадь возгорания увеличилась более чем вдвое — до 181 га. Для тушения пожара привлекли свыше 300 специалистов и более 100 единиц техники.

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