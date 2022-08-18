В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
В связи с ситуацией со смогом и запахом гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Об этом «Известиям» 18 августа сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте Управления», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе Росприроднадзора дали москвичам рекомендации по защите от запаха гари. В частности, жителям и гостям столицы советуют меньше находиться на улице, не открывать окна и форточки, а также ограничить физические нагрузки. Также в ведомстве указали на важность влажных уборок помещений и обильного питья.
«Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу», — сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.
Также в четверг стало известно, что запах гари от лесных пожаров в Рязанской области дошел до северных районов Москвы. Очевидцы сообщают о появлении смога на столичных улицах и делятся фотографиями в социальных сетях.
Как уточнили накануне в Рослесхозе, задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. При этом позднее врио губернатора региона Павел Малков заявил об увеличении площади лесных пожаров в Рязанской области до 181 га.