Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове
Мир
В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться
Мир
Власти Энергодара сообщили о ночной атаке ВСУ на город
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Политика
В СФ заявили о понимании западными странами бессмысленности поддержки Украины
Мир
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время визита в Бранденбург
Туризм
В АТОР назвали новые сроки оформления финской визы для россиян
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»
Мир
ВС России рассказали о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС
Мир
В Совбезе рассказали об отношении жителей европейских стран к России
Общество
В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью

В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с ситуацией со смогом и запахом гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Об этом «Известиям» 18 августа сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Горимая местность: регионам поручили вдвое сократить площадь лесных пожаров
Сколько денег власти выделят на борьбу с природными катаклизмами

«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте Управления», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Росприроднадзора дали москвичам рекомендации по защите от запаха гари. В частности, жителям и гостям столицы советуют меньше находиться на улице, не открывать окна и форточки, а также ограничить физические нагрузки. Также в ведомстве указали на важность влажных уборок помещений и обильного питья.

«Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу», — сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Также в четверг стало известно, что запах гари от лесных пожаров в Рязанской области дошел до северных районов Москвы. Очевидцы сообщают о появлении смога на столичных улицах и делятся фотографиями в социальных сетях.

Как уточнили накануне в Рослесхозе, задымление пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. При этом позднее врио губернатора региона Павел Малков заявил об увеличении площади лесных пожаров в Рязанской области до 181 га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022