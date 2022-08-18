Пульмонолог объяснил отличие ситуации в Москве от смога

Ситуацию, которая наблюдается в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом. Об этом «Известиям» заявил профессор Кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак.

«Когда количество твердых частиц в взвеси превышает определенную концентрацию, это называют словом «смог». Он всегда ядовит, потому что обилие частиц может плохо влиять на легочный аппарат человека. В Москве сейчас смога нет. Город заволокло дымом. Например, когда на участке жгут костер, то есть только запах, но опасности этот дым не несет. Точно также и в Москве. Дым несет в сторону города, но опасности для человеческого организма он не представляет», — пояснил эксперт.

Он заявил, что дым — это твердые частицы в воздухе, защититься от которых поможет медицинский респиратор.

«Здоровому человеку для этого достаточно надеть медицинский респиратор, чтобы крупные частицы, которые могут раздражать дыхательные пути, не попали в них. Это респираторы категории FFP3 c боковым клапаном, за счет которого в них легко дышится. Прикладывать к лицу влажную марлю не нужно, потому что так будет только тяжело дышать. А человек устает дышать под нагрузкой. Чтобы избежать попадания дыма в помещение, нужно закрыть окна и двери, включить кондиционер», — посоветовал Бабак.

По его словам, концентрация веществ в этом дыму не превышает предельно допустимые, вызывающие смерть или поражение. Однако есть уязвимые группы населения, например люди с хроническими легочными заболеваниями: бронхиальной астмой, хроническую обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом.

«Попадание загрязняющих частиц на дыхательные пути может спровоцировать у этих людей обострение заболевания. Нагрузка на их легочный аппарат может стать чрезмерной. Тогда им следует повысить дозу лекарства, которое они обычно принимают, чтобы не допустить развития болезни», — добавил пульмонолог.

Запах гари и дым появились в Москве в результате лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. Ранее в этот день в Роспотребнадзоре дали москвичам рекомендации по защите от защите от гари, в частности, в ведомстве посоветовали носить медицинские маски и ограничить прогулки. Кроме того, специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе.

Как заявил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ближайшие три-четыре дня погода в Москве вряд ли поможет в ситуации с запахом гари и смогом, положение дел изменится мало. По словам эксперта, столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки, то есть воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.