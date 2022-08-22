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В Севастополе не исключили введение добровольного патрулирования города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения его безопасности. Об этом 22 августа заявил губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, к нему поступало много обращений с подобными просьбами от местных жителей, которые готовы сами осуществлять патрулирование как в ночное, так и в дневное время.

«Надо продумать в формате ДНД (добровольная народная дружина). Такая практика у нас была. Департаменту общественной безопасности продумать эту систему действительно лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев, соответствующие им инструкции дать и прочее», — заявил журналистам Развожаев.

Накануне губернатор сообщил, что в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев также уточнил, что в воинской части прозвучал сигнал о режиме боевой готовности. По его словам, это внутренний сигнал.

Днем ранее системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе. До этого, 20 августа, в Севастополе также сработала система ПВО.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Между тем депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет 21 августа заявил, что атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Он подчеркнул, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил, поводов для беспокойства нет.

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