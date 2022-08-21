Системы ПВО сработали в Севастополе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке и в районе мыса Херсонес», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также уточнил, что в воинской части прозвучал сигнал о режиме боевой готовности. По его словам, это внутренний сигнал.

Губернатор указал на то, что в случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации.

Накануне системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе. Ранее, 20 августа, в Севастополе также сработала система ПВО.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Также он отметил, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Заряд украинских БПЛА минимален, и нанести большой ущерб они не могут.

Между тем депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет 21 августа заявил, что атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Он подчеркнул, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил, поводов для беспокойства нет.