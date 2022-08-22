Эксперты указали на стабилизацию цен на автомобили в России

По данным экспертов, летом 2022 года средняя стоимость новых автомобилей и машин с пробегом в России стабилизировались. Об этом 22 августа «Известиям» сообщил портал «Авито Авто». Средняя цена новых машин в июле 2022 года на российском рынке составила 2 464 000 рублей.

Средняя цена автомобилей с пробегом в России в июне 2022 года опустилась на 2,5% по сравнению с маем текущего года, а в июле осталась на июньском уровне, зафиксировавшись на отметке в 680 тыс. рублей. По данным портала, в летние месяцы спрос на автомобили в России даже рос.

Покупкой новых автомобилей в июле текущего года пользователи «Авито Авто» интересовались на 22,5% активнее, чем в июне, а в период с 1 по 15 августа — на 45,7% активнее, чем в первой половине июля 2022 года.

По данным ресурса, в топ наиболее востребованных на «Авито Авто» брендов новых автомобилей в июле 2022 года вошли Lada (+53,6%), Kia (+6.0%), Hyundai (+14,1%), Toyota (+10,0%) и Mercedes-Benz (+24,6%).

Что касается самых востребованных на этой площадке моделей с пробегом, то в рейтинг самых популярных в июле 2022 года вошли те же бренды: Lada (+8.5%), Toyota (+14,0%), Hyundai (+17.9%), Kia (+19.4%) и Volkswagen (+14,5%).

15 августа «Автостат» сообщил, что за первую неделю августа 2022 года в России было куплено 3342 новых легковых автомобиля Lada, что составляет почти 40% от общего объема. По модельным предпочтениям в начале августа текущего года россияне чаще всего приобретали автомобили семейства Lada Granta (2411 машин), на втором месте — Lada Vesta (439 шт.).