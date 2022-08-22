Американцы сравнили Украину с «черной дырой»

Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о новых поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker (UST).

Отмечается, что США обязались оказать Украине военную помощь на сумму $25,2 млрд. Также в июле страны Евросоюза заверяли о поставках военной помощи Киеву, однако к августу ни одна из крупных стран ЕС «не взяла на себя существенных обязательств».

Пользователи назвали действия США пустой тратой денег.

«Это [военная помощь Украине], по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», — написал комментатор под ником HH Victor.

Некоторые читатели предположили, что деньги идут не на Украину, а питают военно-промышленный комплекс США.

Ранее, 20 августа, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что у стран Запада нет большого количества вооружений, поэтому его поставки на Украину были снижены.

Накануне появилась информация о том, что США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur. Уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий «раунд» военной помощи.

В тот же день президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн.

До этого, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Между тем член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт заявила, что большая часть военной помощи Украине является мошенничеством.

Ранее, 4 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS говорилось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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