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США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur

Politico: США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
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Фото: commons.wikimedia.org
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США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur. Об этом 19 августа сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

«США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем», — говорится в материале.

Уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий «раунд» военной помощи.

В тот же день президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн.

По информации высокопоставленного представителя американского министерства обороны, дополнительный пакет военной помощи будет включать 1500 противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS.

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Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил $10 млрд.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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