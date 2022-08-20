Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Экономика
Россия третий месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Первые 10 жителей Харьковской области получили паспорта РФ
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии
Сюжет:

Арестович объяснил снижение поставок вооружения Запада Украине

0
Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У стран Запада нет большого количества вооружений, поэтому его поставки на Украину были снижены. Об этом 20 августа в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений
США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, об аналогичных планах заявили и в Великобритании

В интервью, опубликованном на YouTube, он напомнил, что объемные поставки западных вооружений были в середине 80-х годов прошлого века. Тогда Европа и США готовились противостоять пятимиллионной армии СССР. После распада СССР страны Запада разоружились, отметил Арестович.

«Кроме того, ставка западных стран в основном на авиацию. Артиллерия — это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка», — добавил он.

Как продолжил Арестович, самолеты Запад Киеву пока не поставляет. Кроме того, если суда продать достаточно легко, то систему применения авиации и подготовки поставить невозможно.

Киев просил у союзников наземную артиллерию, но, по его словам, у США ее очень мало.

«Красноречивый пример — это Франция. CAESAR — отличные гаубицы, может, лучшая машина в своем классе. Они нам отдали 18 из 90, которые находятся у Франции на вооружении», — заключил он.

19 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн. Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном с начала боевых действий, превысил $10 млрд.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Представитель России при ООН Василий Небензя в июне назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022