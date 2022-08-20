У стран Запада нет большого количества вооружений, поэтому его поставки на Украину были снижены. Об этом 20 августа в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

В интервью, опубликованном на YouTube, он напомнил, что объемные поставки западных вооружений были в середине 80-х годов прошлого века. Тогда Европа и США готовились противостоять пятимиллионной армии СССР. После распада СССР страны Запада разоружились, отметил Арестович.

«Кроме того, ставка западных стран в основном на авиацию. Артиллерия — это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка», — добавил он.

Как продолжил Арестович, самолеты Запад Киеву пока не поставляет. Кроме того, если суда продать достаточно легко, то систему применения авиации и подготовки поставить невозможно.

Киев просил у союзников наземную артиллерию, но, по его словам, у США ее очень мало.

«Красноречивый пример — это Франция. CAESAR — отличные гаубицы, может, лучшая машина в своем классе. Они нам отдали 18 из 90, которые находятся у Франции на вооружении», — заключил он.

19 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн. Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном с начала боевых действий, превысил $10 млрд.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Представитель России при ООН Василий Небензя в июне назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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