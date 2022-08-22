В Чехии пообещали продолжить оказывать военную помощь Киеву

Кабинет министров Чехии намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе отправлять необходимое вооружение. Об этом 21 августа сообщил премьер страны Петр Фиала в ходе выступления на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию.

«Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техник», — отметил он.

По словам председателям чешского правительства, республика воспользуется тем, что является страной-председателем Евросоюза (ЕС), чтобы постоянно напоминать другим государствам о необходимости оказывать помощь украинской стороне.

Фиала подчеркнул, что Чехия ведет переговорный процесс с Киевом на тему восстановления городов Украины после завершения боевых действий. В частности в планах помочь с ремонтом школ, детских учреждений, больниц и других гражданских объектов.

Чешский премьер-министр добавил, что понимает чувства украинцев, поэтому Прага помогала Киеву медикаментами, медоборудованием, транспортом и военной техникой с начала боевых действий на территории Украины.

Между тем, 4 июля бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в беседе с изданием Parlamentní listy заявлял, что поддержка для Украины со стороны стран Запада активно выражается только на словах, в то время как реальная поддержка поступает всё реже. Он добавил, что на Украину практически нечего отравлять, так как почти всё оружие, которым войска ВСУ умеют пользоваться, уже направлено.

До этого, 23 июня, премьер-министр Чехии указал на то, что у страны практически не осталось оружия, которым она могла бы помочь Украине.

Ранее, 10 июня, СМИ распространили информацию, что Чешская республика отправила на Украину вооружения на общую сумму €140 млн. Киеву были переданы танки Т-72М советского производства, ракетные установки и артиллерийские орудия. В тот момент рассматривался вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму около €323 тыс.

Кроме того, в мае президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чехам пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им было подписано соответствующее соглашение. Отмечалось, что официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек.

Россия продолжает призывать Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружением Украину. Так, президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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