Поддержка для Украины со стороны стран Запада активно выражается только на словах, в то время как реальная поддержка поступает все реже, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в беседе с изданием Parlamentní listy.

«Когда украинцы требуют десятки и десятки гранатометов, а получают четыре, то вряд ли это говорит о том, что интерес Запада соответствует публичным заявлениям… Становится понятно, что даже альянс как единое целое в принципе не готов к ведению продолжительного конфликта. Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется длительный конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для долгой войны», — рассказал военный.

Шандор подчеркнул, что сейчас на Украину практически нечего отравлять, так как почти все оружие, которым войска ВСУ умеют пользоваться, уже направлено. В случае гипотетического конфликта теперь уже у самой Чехии будет недостаточно оружия, подчеркнул генерал.

Ранее, 23 июня, премьер-министр Чехии резюмировал, что у страны практически не осталось оружия, которым она могла бы помочь Украине.

Россия продолжает призывать Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружением Украину. Так, президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.