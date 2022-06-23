Чехия почти исчерпала запасы оружия для поставок Украине

У Чехии практически не осталось вооружения, которые можно было бы отправить в качестве военной помощи Украине. Об этом 23 июня заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Чехия уже практически исчерпала запасы оружия, которые могла бы предоставить Украине», — сообщил глава кабмина по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

10 июня СМИ сообщали, что Чехия отправила на Украину вооружения на общую сумму €140 млн. Киеву были переданы танки Т-72М советского производства, ракетные установки и артиллерийские орудия. В тот момент рассматривался вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму около €323 тыс.

27 мая в Чехии заявили об отсутствии среди стран НАТО договоренности не поставлять тяжелую технику Украине. Глава минобороны Яна Чернохова отметила, что если бы такое соглашение существовала, то Чехия все равно бы его не соблюдала.

11 мая президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чехам пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им было подписано соответствующее соглашение. На тот момент, по информации издания CTK, официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. 11 июня стало известно о первом погибшем гражданине Чехии, воевавшем на сторону ВСУ. Он умер на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Россия продолжает призывать Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружением Украину. Так, президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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