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Более 1,5 тыс. предпринимателей Бердянска зарегистрировались в ФНС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Бердянске более 1,5 тыс. предпринимателей малого бизнеса и свыше 500 юридических лиц зарегистрировались в налоговой службе РФ. Об этом корреспонденту «Известий» рассказала представитель администрации города Яна Копанина.

По ее словам, законодательная база России намного прозрачней. Раньше коммерсантам мешал развиваться высокий уровень коррупции. Сейчас они видят, что даже при перерегистрации им ничего не нужно платить. Кроме того, многие на время налоговых каникул освобождены от выплат.

При этом на рынках Бердянска есть все необходимое. Товары поступают из Краснодарского края, Крыма, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики (ЛНР и ДНР).

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«Всё постепенно маленькими шажочками набирает обороты, многие заходят на наш рынок из других регионов», — сказала Копанина.

Представитель администрации Бердянска отметила, что они помогают людям, которые выражают желание заниматься бизнесом. Для этого они подсчитывают стоимость аренды, делятся, куда лучше ездить за закупками, какие есть риски.

В остальном люди ждут референдум. Они надеются, что в дальнейшем на регион обратят внимание инвесторы и появятся привлекательные кредитные программы для развития бизнеса.

Ранее, 12 августа, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, как иностранные журналисты общаются с жителями освобожденного от украинских националистов города Бердянска Запорожской области. Они смогли своими глазами увидеть обстановку в городе, увидеть стремление жителей региона получить российское гражданство, а также пообщаться с теми, кто бежал из подконтрольных украинским боевикам регионов.

Накануне стало известно, что в Бердянске и Бердянском районе Запорожской области уже открыты 12 штабов по подготовке к референдуму о вхождении региона в состав России. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Александр Сауленко рассказал, что жителям города в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии вместо единовременных пособий. Сумму выплат будет не менее 10 тыс. рублей, что вдвое больше пенсии у 60% населения Украины.

В тот же день глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал «Известиям», что Запорожье де-юре еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования.

До этого, 10 августа, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов опубликовал данные Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), из которых следует, что подавляющее число опрошенных жителей региона выступили за вхождение региона в состав России.

8 августа Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией». В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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