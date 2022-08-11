В Бердянском районе открылись 12 штабов для подготовки к референдуму

В Бердянске и Бердянском районе Запорожской области уже открыты 12 штабов по подготовке к референдуму о вхождении региона в состав России. Об этом 11 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

«Мы достаточно активно начали работу по подготовке к референдуму, у нас открыто пять штабов в городе и семь в районе», — указал Сауленко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

Он добавил, что люди очень активно обращаются в эти штабы, там им оказывают всевозможную помощь и консультируют по возникающим вопросам.

Ранее в четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал «Известиям», что Запорожье де-юре еще не Россия, но очень хотело бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября, в российский единый день голосования.

Накануне член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что согласно данным Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), подавляющее число опрошенных жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав России.

В тот же день Рогов не исключил вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате.

До этого, 8 августа, Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией». В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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