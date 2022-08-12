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Иностранные журналисты пообщались с жителями Бердянска

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Фото: ТАСС/Тришин Николай
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 12 августа рассказал, как иностранные журналисты общаются с жителями освобожденного от украинских националистов города Бердянска Запорожской области.

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После того, как из города были выбиты боевики, находящихся здесь журналистов не интересует ход боев. В центре их внимания — жизнь мирных жителей после освобождения от националистов.

Репортер китайского телеканала Phoenix TV Лю Юй Гуан находится в Донбассе с первых дней операции. Он своими глазами видел, как освобождают Мариуполь и не раз писал репортажи прямо из зоны сражений. Он сразу отметил, что после прихода российских военных в городе стало спокойно, жизнь людей начала налаживаться и многие из них стремятся получить российское гражданство.

Вместе с ним в Бердянске работает также и Абдель Аль-Рош с канала Al Arabiya. Несмотря на то, что он ходил в бронежилете, он подтвердил тот факт, что в городе сейчас спокойная обстановка.

«На сегоднешний день огромная информационная война. Могут рассказывать, что здесь могут падать бомбы. А мы вот тут под небом и тут всё чисто. Мы ищем правду и передаем её нашим зрителям», — высказался он.

Пресс-тур для иностранных журналистов по Бердянску занял несколько часов. Журналисты своими глазами смогли увидеть обстановку в городе, увидеть стремление жителей региона получить российское гражданство, а также пообщаться с теми, кто бежал из подконтрольных украинским боевикам регионов. Для некоторых из них, как они признались, эти беседы стали чем-то большим, чем просто интервью.

10 августа корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал встречу иностранных журналистов с жителями освобожденных от украинских националистов районов Луганской Народной Республики. После общения с местными жителями журналисты отметили, что население Донбасса радо освобождению от украинских националистов, так как это означает для них конец притеснений по национальному признаку.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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