Делегация иностранных журналистов посетила территории Луганской Народной Республики, которые были освобождены союзными войсками России и Донбасса. О подробностях визита рассказал 10 августа корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Первым делом журналисты захотели увидеть угольные шахты региона, чтобы поговорить с рабочими горнодобывающих предприятий. Пресса решила посетить объекты, потому журналисты посчитали, что именно шахтеры смогут рассказать им всю правду об обстановке в регионе.

Среди 35 журналистов — итальянский сотрудник Libero Даниэль Дель'Орко, который приехал в Донбасс, чтобы развеять ту однобокую информацию о конфликте в регионе, которую предоставляют итальянцам.

«В Италии у нас всё не так хорошо и прозрачно в том, что касается достоверности информации, потому что правительство поддерживает украинскую сторону», — поделился он.

После общения с местными жителями журналисты отметили, что население Донбасса радо освобождению от украинских националистов, так как это означает для них конец притеснений по национальному признаку.

«Многие говорят: мы русскоязычные, ничего не имели против Украины. Но они против запрета русского языка — в школе отменили русский язык, запрещали им праздновать 9 Мая», — рассказал журналист новостного портала Bregalnichk из Македонии Дарко Тодоровски.

«Конечно, они за Россию, потому что тут все русской национальности. Это самое важное. Везде вокруг — Донбасс, Херсон и Одесса», — поддержал его журналист телеканала Phoenix TV Лю Юйгуань.

8 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о запуске студии телеканала «За!ТВ» в Запорожской области. В настоящий момент у команды есть самое необходимое: место для записи интервью, студия новостей, камеры, свет. Телеканал будет обеспечивать местных жителей актуальной и важной информацией, также на нем можно будет узнать, как в области налаживается мирная жизнь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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