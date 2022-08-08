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Военкор «Известий» рассказал о запуске телеканала «За!ТВ» в Запорожье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Запорожской области начал вещание российский телеканал «За!ТВ». Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в понедельник, 8 августа, запечатлел подготовку стартового эфира.

Студия военно-полевого телеканала «За!ТВ» располагается практически в подвале. Совсем недавно помещение было забито строительным мусором, но буквально за неделю журналисты и военные навели порядок и подготовили помещение для дальнейшей работы. Техническое оборудование собирали по частям — как конструктор.

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«Из трех суфлеров собрали один. Из четырех камер сделали две», — поделился директор «За!ТВ» Вадим Иванов.

В настоящий момент у команды есть самое необходимое: место для записи интервью, студия новостей, камеры, свет. Условия скромные, но этого достаточно, чтобы обеспечить местных жителей актуальной и важной информацией. Кроме того, на единственном телеканале Запорожья можно узнать, как в области налаживается мирная жизнь.

«Спрос горожанина — это телевидение. Как только мы запустились, они искали, где вас найти, чтобы узнать эту информацию — пенсии, работа почты, зарплата, ЖКХ…», — заключил Иванов.

Ранее, 24 июня, военкор «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

21 июня Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевизионных вышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть охватила всю территорию области.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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