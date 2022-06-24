Военкор «Известий» показал настройку российского телевещания в ЛНР

Специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Основная задача связистов из группировки «Отважные» — восстановить вещательную сеть, чтобы мирные жители региона могли отвлечься от переживаний и тягот военного времени.

Российские служащие тщательно изучают местность, выбирая подходящие точки для установки оборудования. С неба товарищей прикрывает боевой вертолет КА-52. Кроме того, пилоты нередко подсказывают, где лучше развернуть комплекс для бесперебойной обработки сигнала.

Установить антенну — дело 15 минут, после этого начинается самое сложное. Оператор сканирует частоты, ищет запасные, те, которые не задействованы войсками РФ и милицией ЛНР. Эта почти ювелирная работа необходима для того, чтобы звук и картинка выводились в приемлемом качестве.

«Когда запущен сигнал, мы взяли обычную антенну аналоговую, для приема аналоговых телеканалов и подключили его в выходной линии. И тем самым мы подтверждаем, что сигнал проходит в чистом виде без помех до людей у которых нет телевидения или радиотрансляции», — поделился служащий с позывным «Сварог».

Жители населенных пунктов республики благодарны связистам за труд, благодаря которому стали доступны программы многих российских телеканалов. Качество изображения не идеальное, но люди рады получать информацию в любом виде.

Помимо настройки телерадиовещания, российские специалисты прокладывают интернет и сотовую связь. Работа всегда хватает — в некоторых районах коммуникационную инфраструктуру приходится восстанавливать практически с нуля.

Ранее, 21 июня, Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевизионных вышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть охватила всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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