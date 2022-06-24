Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Машина врезалась в стену дома на Садовом кольце в Москве
Общество
В России появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»
Общество
На борту Ил-76 перед крушением в Рязани произошел пожар
Общество
Эндокринолог назвала вызывающие риск отравления летние продукты
Общество
Россияне назвали самые красивые города страны
Общество
Синоптик рассказал о жаре и отсутствии осадков в выходные в Москве
Экономика
Россиянам повысят связанные с МРОТ зарплаты с 1 июля
Общество
Кардиолог назвал повышающие риск сердечного приступа факторы
Мир
Евродепутаты оценили решение ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность КНДР
Мир
Мужу Нэнси Пелоси предъявили обвинения в нетрезвом вождении
Сюжет:

Военкор «Известий» показал настройку российского телевещания в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Основная задача связистов из группировки «Отважные» — восстановить вещательную сеть, чтобы мирные жители региона могли отвлечься от переживаний и тягот военного времени.

Российские служащие тщательно изучают местность, выбирая подходящие точки для установки оборудования. С неба товарищей прикрывает боевой вертолет КА-52. Кроме того, пилоты нередко подсказывают, где лучше развернуть комплекс для бесперебойной обработки сигнала.

Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры
Руководители заводов и артисты связывают свое будущее с Россией

Установить антенну — дело 15 минут, после этого начинается самое сложное. Оператор сканирует частоты, ищет запасные, те, которые не задействованы войсками РФ и милицией ЛНР. Эта почти ювелирная работа необходима для того, чтобы звук и картинка выводились в приемлемом качестве.

«Когда запущен сигнал, мы взяли обычную антенну аналоговую, для приема аналоговых телеканалов и подключили его в выходной линии. И тем самым мы подтверждаем, что сигнал проходит в чистом виде без помех до людей у которых нет телевидения или радиотрансляции», — поделился служащий с позывным «Сварог».

Жители населенных пунктов республики благодарны связистам за труд, благодаря которому стали доступны программы многих российских телеканалов. Качество изображения не идеальное, но люди рады получать информацию в любом виде.

Помимо настройки телерадиовещания, российские специалисты прокладывают интернет и сотовую связь. Работа всегда хватает — в некоторых районах коммуникационную инфраструктуру приходится восстанавливать практически с нуля.

Ранее, 21 июня, Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевизионных вышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть охватила всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022