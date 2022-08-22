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Джилл Байден сдала второй отрицательный тест на коронавирус

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Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod
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Первая леди США Джилл Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус и может вернуться к общественной деятельности. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters.

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«После пятидневной изоляции и получения отрицательных результатов двух последовательных тестов на COVID-19 первая леди сегодня отправится из Южной Каролины в Делавэр», — говорится в заявлении ее представителя.

16 августа в пресс-службе Белого Дома сообщили, что первой леди диагностировали короновирус. Отмечается, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.

Жена президента принимала антивирусный препарат Paxlovid, уточнила ее представитель. Этот же препарат при лечении COVID-19 использовали врачи президента США Джо Байдена.

Уточняется, что 71-летняя Джилл Байден ранее не болела COVID-19.

21 июля Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку.

В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, однако уже 30-го числа тест оказался положительным, поэтому он снова вернулся на карантин.

7 августа второй тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Уже спустя два дня глава Белого дома кашлял, но жал руки гостям на мероприятии в Белом доме.

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