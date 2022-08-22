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Появились кадры последствий ДТП с 16 погибшими под Ульяновском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют видео последствий крупного ДТП в Ульяновской области, где погибли 16 человек.

На кадрах видно, что при подъезде к месту аварии в пробке скопилось большое количество автомобилей.

Сам микроавтобус превратился фактически в груду металла.

Авария, унесшая жизни 16 человек, произошла в Ульяновской области ранее в этот день. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту ДТП, второе — по факту гибели граждан по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Дело будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Также показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.

Глава администрации Николаевского района Ульяновской области Сергей Кузин сообщил, что после произошедшего в районе ДТП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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