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Второе уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Ульяновском

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Фото: ТАСС/МВД РФ
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Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщили в воскресенье, 21 августа, в УМВД России по региону.

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«По факту гибели граждан следственной группой ОМВД России по Николаевскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ до этого уже возбудил уголовное дело по факту ДТП.

Ранее в этот день в УМВД информировали, что на трассе в Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Авария произошла на 809-м км трассы М-5 «Урал». Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии.

Губернатор региона Алексей Русских заявил о том, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Транспортные средства объезжают проезжую часть по обочине. На видео показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.

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