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Четверо пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии

Губернатор Ульяновской области Русских: четверо пострадавших в ДТП с микроавтобусом находятся в тяжелом состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Четверо пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в воскресенье, 21 августа, губернатор региона Алексей Русских.

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«Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Русских в своем Telegram-канале.

Он добавил, что троих пострадавших готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске.

Ранее в этот день в УМВД информировали, что на трассе в Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По последним данным, в результате аварии погибли 15 человек. Погибшие и пострадавшие — граждане Казахстана.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Транспортные средства объезжают проезжую часть по обочине. На видео показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.

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