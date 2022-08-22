Делом о ДТП с 16 жертвами под Ульяновском займется Главное управление СК

Уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, где погибли 16 человек, будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ. Соответствующее поручение в воскресенье, 21 августа, дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Отмечается, что это необходимо для дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования.

«Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей», — говорится в сообщении.

Авария, унесшая жизнь 16 человек в Ульяновской области произошла ранее в этот день. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту ДТП, второе — по факту гибели граждан по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Также показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.

Глава администрации района Сергей Кузин сообщил, что в Николаевском районе Ульяновской области после произошедшего ДТП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.