Реклама
Прямой эфир
Политика
Рябков заявил о достижении целей СВО вне зависимости от новых санкций
Общество
Делом о ДТП с 16 жертвами под Ульяновском займется Главное управление СК
Мир
Постпред РФ при ООН предостерег от затягивания конфликта на Украине
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине
Армия
Россияне заняли третье место в «Снайперском рубеже» на «АрМИ-2022»
Общество
Путин обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага
Мир
Четверо граждан Чехии задержаны на военном предприятии в Албании
Происшествия
Системы ПВО сработали в Севастополе
Общество
Ученые нашли опасные токсины в мясе убитых на охоте животных
Мир
В Швеции выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
Мир
Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока – 2» уступкой России

Режим ЧС ввели в Николаевском районе после ДТП с 16 погибшими

Режим ЧС ввели в Николаевском районе под Ульяновском после ДТП с 16 погибшими
0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Николаевском районе Ульяновской области после произошедшего ДТП с погибшими ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом 21 августа сообщил глава администрации района Сергей Кузин.

Биться стали меньше: в ГИБДД подвели итоги первого полугодия
С начала года на дорогах России произошло 53,5 тыс. аварий

«С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Главное управление МЧС России по Ульяновской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кузин призвал участников дорожного движения помнить, что от них зависит жизнь и здоровье других людей.

Авария, унесшая жизнь 16 человек в Ульяновской области, произошла ранее в этот день. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо из пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Также показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022