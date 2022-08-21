Режим ЧС ввели в Николаевском районе после ДТП с 16 погибшими

В Николаевском районе Ульяновской области после произошедшего ДТП с погибшими ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом 21 августа сообщил глава администрации района Сергей Кузин.

«С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Главное управление МЧС России по Ульяновской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кузин призвал участников дорожного движения помнить, что от них зависит жизнь и здоровье других людей.

Авария, унесшая жизнь 16 человек в Ульяновской области, произошла ранее в этот день. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо из пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.

После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии скопилось большое количество автомобилей, дорога перекрыта. Также показаны две фуры, одна из которых буквально смяла микроавтобус с пассажирами.