В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи

Власти Китая запланировали вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи. Об этом 21 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

Текущее лето в Китае стало самым жарким за 61 год. Засуха наполовину опустошила водохранилища и привела к увяданию посевов. На прошлой неделе, чтобы сэкономить электроэнергию для домов, были закрыты заводы в провинции Сычуань. Так как резко вырос спрос на кондиционеры, который вызван температурным режимом, достигающим +45 градусов жары.

По оценке министра сельского хозяйства Тана Жэньцзяня, предстоящие десять дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге КНР.

AP сообщает, что китайские власти примут экстренные меры для спасения осеннего урожая зерна, который составляет 75% от годового урожая страны, вызвав искусственный дождь с помощью химикатов.

Ранее аномальная жара вызвала засуху сразу в нескольких странах. 20 августа менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети заявила, что из-за засухи и аномальной жары в этом году французские виноделы потеряют часть объемов вина. По ее словам, когда во Франции началось цветение виноградников, влаги было мало, так как засуха наступила довольно рано, а аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в лозах.

16 августа, французские фермеры заявили, что потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи. Президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

12 августа в восьми районах Великобритании объявлена засуха. Для их жителей будут введены ограничения на потребление воды в бытовых и коммерческих целях. Они могут включать в себя запрет на мытье машин и зданий. В последний раз засуха в Великобритании была объявлена в 2018 году.

В тот же день лесные пожары во Франции возле города Бордо, начавшиеся из-за сильной засухи, сравнили с апокалипсисом. На борьбу с пламенем были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.