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Во Франции уменьшатся объемы вина из-за засухи и аномальной жары

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Фото: TASS/IMAGO/Dirk Sattler
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Из-за засухи и аномальной жары французские виноделы потеряют объемы вина в этом году, но не катастрофично. Об этом 20 августа заявила менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети.

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«Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина», — сказала она «РИА Новости».

Пети объяснила, что, когда во Франции началось цветение виноградников, влаги было мало, так как засуха наступила довольно рано в этом году, а аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в лозах.

По ее словам, наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, стали Луара, Бургундия и Бордо.

«В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина — это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах, но меньше, чем мы ожидали, — например, 50 млн гектолитров, как было в 2020 году», — заявила Пети.

Она заверила, что население не лишится ни одного из сортов вина, просто некоторые из них будут представлены в меньших объемах. Представитель ассоциации виноделов надеется, что запасы в погребах удастся заполнить в 2022 году.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды. Президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

Ранее, 12 августа, лесные пожары во Франции возле города Бордо, начавшиеся из-за сильной засухи, сравнили с апокалипсисом. На борьбу с пламенем были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды.

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