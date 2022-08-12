Daily Mail назвала апокалипсисом лесные пожары во Франции

Лесные пожары во Франции сравнимы с апокалипсисом. Об этом 12 августа заявила британская газета Daily Mail.

Стихийное бедствие в департаменте Жиронда возле города Бордо достигло таких масштабов, что на борьбу с ним были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы. В издании отмечают, что около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего пожарами затронуто 7 тыс. га леса.

Пожар совпал по времени с рекордной летней жарой в Европе, оказавшей заметное влияние на континент. В Daily Mail сообщили, что из-за аномальной погоды в Швейцарии растаял перевал, покрытый льдом на протяжении 2 тыс. лет.

11 августа сообщалось, что жара в Великобритании приведет к трагическим последствиям. The Times сообщила, что из-за потепления до 37 градусов страну ждет рост показателя избыточной смертности.

10 августа стало известно, что постепенно высыхание Рейна приведет к экономическим проблемам для Германии и Нидерландов. Уже на этой неделе уровень воды в реке может стать непроходимым для барж, что угрожает поставкам нефти и угля, которые необходимы в условиях снижения поставок российского газа.

Как напоминает «Газета.Ru», в июле более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи. Министр комплексных экологических преобразований Франции Кристоф Бешу рассказывал, что власти организовали поставки питьевой воды в пострадавшие регионы на грузовиках.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды. 9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух.