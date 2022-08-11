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Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

Daily Mail: в Германии могут начаться проблемы с поставками из-за пересохшего Рейна
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Постепенное высыхание русла главной реки Германии Рейна, по которому перевозится 80% всех грузов из промышленных центров страны в порты Нидерландов, грозит экономическими проблемами. Об этом 10 августа сообщает Daily Mail.

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Уже на этой неделе уровень воды в реке может стать непроходимым для барж, что угрожает поставкам нефти и угля, которые необходимы стране в условиях снижения поставок российского газа.

Сейчас уровень реки ниже, чем в тот же период времени в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху. В том же году река закрылась для грузовых судов на 132 дня, что чуть не спровоцировало рецессию. Затраты на перевозку грузов по реке в этом году уже выросли в пять раз.

По оценкам экономистов, сбой может снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента, при этом эксперты предупреждали, что страна столкнулась с рецессией из-за энергетического кризиса еще до того, как разразилась засуха.

Старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети отметила, что пока последствия ситуации не просчитаны, но они могут быть более серьезными, чем в 2018 году.

Недели засушливой погоды превратили несколько основных водных путей Европы в ручейки, создав проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на доставку по водным путям.

«Это особенно касается Рейна, узкое место которого в Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой», — сказал представитель министерства транспорта Германии Тим Александрин.

Власти прогнозируют, что уровень воды в Каубе упадет ниже отметки 40 см рано утром в пятницу и продолжит снижение.

Постепенное высыхание рек на фоне аномальной жары затронуло не только Германию, но и Испанию, Южную Францию, Португалию и большую часть Италии.

Как напоминает «Газета.Ru», в июле более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи. Министр комплексных экологических преобразований Франции Кристоф Бешу рассказывал, что власти организовали поставки питьевой воды в пострадавшие регионы на грузовиках.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды. 9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух.

До этого, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут расти.

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