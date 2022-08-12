Реклама
Прямой эфир
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Экономика
Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий
Интернет
Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
Сюжет:

В восьми районах Великобритании объявлена засуха

0
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В нескольких частях Великобритании объявлена засуха из-за отсутствия дождей. Об этом 12 августа сообщило агентство по охране окружающей среды.

Климат вне контроля: чем Центральной России грозят жаркие выходные
Температура приблизится к метеорекорду, может стать причиной инфарктов и инсультов

Режим засухи был объявлен в восьми из 14 районов Англии. Для их жителей будут введены ограничения на потребление воды в бытовых и коммерческих целях. Они могут включать в себя запрет на мытье машин и зданий.

«В настоящее время мы переживаем вторую тепловую волну после самого засушливого июля в некоторых районах страны. Правительство и другие ведомства, включая агентство по охране окружающей среды, уже принимают меры по борьбе с последствиями», — заявил министр водоснабжения Великобритании Стив Дабл.

В последний раз засуха в Великобритании была объявлена в 2018 году.

11 августа газета The Times заявила, что аномальная жара приведет к росту избыточной смертности в Великобритании. Отмечается, что в ближайшее время температура воздуха в стране поднимется до 37 градусов.

Газета The Guardian 4 августа написала, что исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022