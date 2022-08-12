В восьми районах Великобритании объявлена засуха

В нескольких частях Великобритании объявлена засуха из-за отсутствия дождей. Об этом 12 августа сообщило агентство по охране окружающей среды.

Режим засухи был объявлен в восьми из 14 районов Англии. Для их жителей будут введены ограничения на потребление воды в бытовых и коммерческих целях. Они могут включать в себя запрет на мытье машин и зданий.

«В настоящее время мы переживаем вторую тепловую волну после самого засушливого июля в некоторых районах страны. Правительство и другие ведомства, включая агентство по охране окружающей среды, уже принимают меры по борьбе с последствиями», — заявил министр водоснабжения Великобритании Стив Дабл.

В последний раз засуха в Великобритании была объявлена в 2018 году.

11 августа газета The Times заявила, что аномальная жара приведет к росту избыточной смертности в Великобритании. Отмечается, что в ближайшее время температура воздуха в стране поднимется до 37 градусов.

Газета The Guardian 4 августа написала, что исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.