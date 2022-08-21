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СК РФ: убийство Дарьи Дугиной готовилось заранее и носит заказной характер

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Гибель Дарьи Дугиной (в замужестве Платоновой), дочери философа Александра Дугина, могла стать результатом спланированного преступления. Такую версию выдвинули сотрудники Следственного комитета РФ в воскресенье, 21 августа.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что было установлено местоположение взрывного устройства в машине Дугиной — под днищем автомобиля со стороны водителя.

В настоящее время изучаются видеорегистраторы машин, припаркованных рядом с местом проведения фестиваля «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово. Там находился внедорожник погибшей до взрыва. На парковке последние две недели не работали камеры.

Предполагается, что исполнители следили за Дугиной и могли заложить взрывное устройство в момент, когда журналистка с отцом находились на фестивале «Традиция». Как отметил участник фестиваля, Петр Лундстрем, организаторы преступления, возможно, готовили покушение на философа. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако в последний момент принял решение пересесть в другую машину.

Ранее в воскресенье источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства стала общественная деятельность погибшей.

Тогда же сам Дугин подтвердил, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали таким сообщениям значения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что, если подтвердится «украинский след», тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма». Ранее версию о причастности к убийству Киева высказали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и власти Запорожской области.

Днем ранее Дарья Дугина на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где участвовала вместе с отцом в фестивале «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

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