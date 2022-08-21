Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы Степновского округа Ставрополья погиб в ДТП
Общество
Отменена частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области
Общество
Народный артист РФ Николай Лебедев умер на 101-м году жизни
Политика
Пушков заявил о недальновидности авторов антироссийских санкций
Мир
На территории британского посольства в Багдаде взорвался баллон с газом
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Мир
Четыре корабля ВМС США прибыли в Прибалтику
Общество
Эвакуацию объявили в двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожаров
Мир
В бундестаге призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Происшествия
В детском лагере в Нижегородской области выявили кишечную палочку
Сюжет:

Пушков заявил о недальновидности авторов антироссийских санкций

Сенатор Пушков: антироссийские санкции показали уровень интеллекта руководителей стран ЕС
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авторы антироссийских санкций не задумывались об их последствиях для своих государств. Об этом 21 августа в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Не спускать газ: отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
К чему это приведет европейскую экономику

Так политик прокомментировал реакцию немецких пользователей на публикацию журнала Spiegel о приостановке поставок газа по «Северному потоку».

Пушков отметил комментарий, в котором один из читателей написал, что никто из лидеров Евросоюза не мог предположить введение Москвой контрсанкций.

«Ведь электричество всегда идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», — отметил пользователь.

Пушков с ним согласился, добавив, что «авторы санкций принимали решения, исходя именно из такой немудреной логики».

Это решение говорит многое об уровне руководителей ряда европейских стран, заключил сенатор.

В настоящее время газохранилища Германии не наполнены в достаточном объеме для прохождения зимнего сезона. Власти страны предупреждают граждан о необходимости экономии энергоресурсов.

На этой неделе цена газа в Европе в ходе торгов поднималась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м.

19 августа «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.

Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, но оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. Москва не может принять агрегат, так как не предоставлены документы, что он не попадет под санкции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022