Пушков заявил о недальновидности авторов антироссийских санкций

Авторы антироссийских санкций не задумывались об их последствиях для своих государств. Об этом 21 августа в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Так политик прокомментировал реакцию немецких пользователей на публикацию журнала Spiegel о приостановке поставок газа по «Северному потоку».

Пушков отметил комментарий, в котором один из читателей написал, что никто из лидеров Евросоюза не мог предположить введение Москвой контрсанкций.

«Ведь электричество всегда идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», — отметил пользователь.

Пушков с ним согласился, добавив, что «авторы санкций принимали решения, исходя именно из такой немудреной логики».

Это решение говорит многое об уровне руководителей ряда европейских стран, заключил сенатор.

В настоящее время газохранилища Германии не наполнены в достаточном объеме для прохождения зимнего сезона. Власти страны предупреждают граждан о необходимости экономии энергоресурсов.

На этой неделе цена газа в Европе в ходе торгов поднималась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м.

19 августа «Газпром» предупредил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли из-за антироссийских санкций.

Российская компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, но оборудование не доставлено в РФ и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. Москва не может принять агрегат, так как не предоставлены документы, что он не попадет под санкции.