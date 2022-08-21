Власти Владимирской области предупредили о риске новых лесных пожаров

Во Владимирской области сохраняется опасность возникновения новых очагов лесных пожаров. Об этом в воскресенье, 21 августа, в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Авдеев.

По его словам, ситуация в лесах с пожарами остается сложной. В четверг в области наблюдались пять очагов лесных пожаров, утром в субботу, 20 августа, их число выросло до 10.

«Одни тушили — возникали новые. На утро воскресенья все очаги ликвидированы, но велика опасность новых», — добавил Авдеев.

МЧС предупредило жителей региона о сложной пожароопасной обстановке.

«Запрещено разведение костров, а также посещение лесов и торфяников», — говорится в сообщениях.

Власти региона отложили начало сезона охоты.

21 августа общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. 19 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

Лесные пожары обусловлены, в том числе, жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.