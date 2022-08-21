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Политолог Марков назвал главную версию гибели дочери Дугина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Политолог Сергей Марков в беседе с «Известями» назвал главную версию гибели Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина

Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Подмосковье.

«Он (Александр Дугин. — Ред.) должен был быть в этой машине. И он пересел за несколько минут до этого, насколько я понимаю, в другую машину. С моей точки зрения это покушение не на нее, а на него. Он является фигурой более значимой. Есть несколько версий», — рассказал политолог.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

Марков считает, что первой и главной версией произошедшего является взрыв машины украинскими спецслужбами. По его словам, такими жесткими форматами действует главное управление разведки министерства обороны Украины. Политолог также указал на то, что на фестивале «Традиция», где Дугин выступал и был главным организатором, главной темой была спецоперация РФ по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Музыкант Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» также выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, в которой проходил фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась. Как уточнили следственные органы, Дугина погибла мгновенно.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

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