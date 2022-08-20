Читатели Reuters припомнили Лондону грехи после слов о Путине и саммите G20

Читатели Reuters раскритиковали заявления МИД Великобритании о том, что у президента России Владимира Путина «нет морального права» посещать мероприятия саммита G20 в ноябре на Бали. Свои комментарии пользователи оставили 20 августа в Twitter-аккаунте агентства.

«История говорит иначе. У Великобритании нет морали, чтобы говорить о какой-либо другой стране, учитывая ее преступность и воровство богатства во всем мире. Сначала заплатите за геноцид в Индии и т.д. и верните то, что было украдено из Латинской Америки, Африки, Азии», — написал ClaudioGP8.

«Британия меньше всех вправе судить», — добавила Angela Ablett.

Пользователь с ником Matrix Operator поинтересовался, должна ли Британия быть исключена из G20 после системного расизма, колониализма в течение сотен лет и грабежей менее развитых стран.

«Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?» — добавил Tito Kingsley Ampiah.

WageSlaveNY задался вопросом, когда G20 успела стать организацией о «морали». По его мнению, стандарты морали не могут быть установлены англосаксами.

Ранее в субботу в беседе с «Известиями» директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что попытки запретить участие России в саммите G20 свидетельствуют об американо-британском упрямстве и упорстве в достижении намеченной цели по «изоляции» РФ. Он напомнил, что аналогичные процессы происходят и на уровне ООН.

20 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании указало на изменение мнения ведомства по участию РФ в саммите G20. Собеседник агентства заявил, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на мероприятии, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса.

За день до этого бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас является кандидатом в премьер-министры страны, призвал не допускать президента России на саммит стран «большой двадцатки».

В тот же день сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20.