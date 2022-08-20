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Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20

Политолог Мухин назвал упрямством попытки Британии и США запретить участие России в саммите G20
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Фото: TASS/EPA/MADE NAGI/POOL
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Попытки запретить участие России в саммите G20 свидетельствуют об американо-британском упрямстве и упорстве в достижении намеченной цели по «изоляции» РФ. Такое мнение выразил в беседе с «Известями» 20 августа директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление МИД Великобритании по поводу участия России в саммите.

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«Инициатива британского руководства направлена, прежде всего, для внутреннего пользования. [Глава МИД Великобритании] Лиз Трасс сейчас пытается занять позицию премьер-министра и демонстрирует воинствующую русофобию. Ей это необходимо <...>. А британцы прекрасно понимают, что G20 уже расставило все точки над i и запретило, по сути, США, Британии и другим странам, входящим в G20, пытаться вывести Россию за действующий формат», — заявил он.

Мухин добавил, что аналогичные процессы происходят и на уровне ООН. В частности, США третируют российскую делегацию и пытаются не допустить ее до участия в Генеральной Ассамблее.

Политолог добавил, что пока США, Великобритании и другим пытающимся изолировать Россию «по ушам не надают», они будут и дальше пытаться вставлять России палки в колеса.

Ранее 20 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании указал на перемену мнения ведомства по участию РФ в саммите G20. Собеседник агентства заявил, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на мероприятии, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса.

При этом ранее Лиз Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20.

19 августа бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас является кандидатом в премьер-министры, призвал не допускать президента России на саммит стран «большой двадцатки».

В тот же день сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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