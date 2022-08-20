Американский историк назвал немыслимой политику США и ЕС в отношении России

США и страны Европы ведут немыслимую политику против России, поддерживая Киев. Об этом американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил в интервью для El Universal.

«На саммите (на авиабазе Рамштайн в Германии) НАТО, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию», — сказал он 30 июля.

По мнению эксперта, Россию хотят ослабить до такой степени, что не может быть переговоров и дипломатии.

Он подчеркнул, что у американской стороны всегда была такая политика. Германия и Франция разрабатывали хороший альтернативный дипломатический процесс, однако на саммите они просто приняли позицию Вашингтона.

«Обратите внимание, что Россия не участвовала в таких атаках, которые обычно совершают Соединенные Штаты. Когда США бомбили Сирию, Ливию, Ирак или любую другую страну, первым делом разрушали системы связи и энергоснабжения, так место переставало быть функциональным», — напомнил историк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на ситуацию влияет желание американской стороны завлечь Украину в НАТО.

«Россия 30 лет, задолго до Путина, ясно дала понять, что вступление Украины в НАТО означает пересечение черты, с которой не согласится ни один российский лидер. <…> Это давно понятно. И с 1990-х годов они предупреждали официальные лица США, что попытки присоединить Украину к НАТО безрассудны и провокационны», — сказал он, уточнив, что США продолжают настаивать на вступлении страны в НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 апреля заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации в Донбассе.

19 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция по защите Донбасса используется как предлог для антироссийской кампании.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа отметил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.

20 августа Шойгу сообщил, что в связи с тем, что Киев взял курс на вступление в НАТО, что создало неприемлемые угрозы безопасности России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».