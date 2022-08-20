Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

Американский историк назвал немыслимой политику США и ЕС в отношении России

Американский историк Хомский заявил о немыслимой игре США и Европы против России
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и страны Европы ведут немыслимую политику против России, поддерживая Киев. Об этом американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил в интервью для El Universal.

Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами альянса не позднее июня 2023 года

«На саммите (на авиабазе Рамштайн в Германии) НАТО, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию», — сказал он 30 июля.

По мнению эксперта, Россию хотят ослабить до такой степени, что не может быть переговоров и дипломатии.

Он подчеркнул, что у американской стороны всегда была такая политика. Германия и Франция разрабатывали хороший альтернативный дипломатический процесс, однако на саммите они просто приняли позицию Вашингтона.

«Обратите внимание, что Россия не участвовала в таких атаках, которые обычно совершают Соединенные Штаты. Когда США бомбили Сирию, Ливию, Ирак или любую другую страну, первым делом разрушали системы связи и энергоснабжения, так место переставало быть функциональным», — напомнил историк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на ситуацию влияет желание американской стороны завлечь Украину в НАТО.

«Россия 30 лет, задолго до Путина, ясно дала понять, что вступление Украины в НАТО означает пересечение черты, с которой не согласится ни один российский лидер. <…> Это давно понятно. И с 1990-х годов они предупреждали официальные лица США, что попытки присоединить Украину к НАТО безрассудны и провокационны», — сказал он, уточнив, что США продолжают настаивать на вступлении страны в НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 апреля заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации в Донбассе.

19 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция по защите Донбасса используется как предлог для антироссийской кампании.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа отметил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.

20 августа Шойгу сообщил, что в связи с тем, что Киев взял курс на вступление в НАТО, что создало неприемлемые угрозы безопасности России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022