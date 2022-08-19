Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России

Запад развязал против России гибридную войну, специальная военная операция по защите Донбасса используется как предлог для антироссийской кампании. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — сказал он в ходе выступления на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, предложения России по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты Западом, и вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене.

Кроме того, Патрушев отметил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией.

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — заявил Патрушев.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники насильно насаждают свой мир и принуждают другие страны жить по их правилам. По его словам, всё это Западу необходимо для сохранения своего доминирования в мире. За день до этого российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

2 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания. По его словам, это чревато сползанием к прямому конфликту между ядерными державами.