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Путин указал на попытки Запада сохранить доминирование в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Запад, а конкретнее США и их союзники насильно насаждают свой мир и принуждают другие страны жить по их правилам. На это указал президент России Владимир Путин на конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

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По его словам, все это Западу необходимо для сохранения своего доминирования в мире.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — заявил российский лидер.

20 июля президент России указал на наступление новой эпохи в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

Кроме того, он выразил мнение, что Запад не может предложить свою модель будущего, а модель тотального доминирования несправедлива.

Российский президент 17 июня заявил, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. В настоящее время значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно, уверен Путин. Он уточнил, что после бурных перемен все не будет как прежде, напомнив, что вечного ничего не бывает.

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