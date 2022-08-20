ОСК допустила перенос сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) к 2024 году. Об этом в пятницу, 19 августа, ТАСС сообщил заместитель генерального директора АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев в кулуарах форума «Армия-2022».

«В связи с задержками с поставками оборудования предприятиями кооперации существует возможность сдвига сроков передачи флоту «Адмирала Кузнецова» на 2024 год. Это же касается и крейсера «Адмирал Нахимов», — сказал он.

Отмечается, что в ОСК делают все возможное, чтобы передать авианосец и крейсер в 2023 году, как и было запланировано, но риск сдвига сроков существует.

Ранее, 24 сентября, генеральный директор корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК планирует передать ВМФ России авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году.

Ранее, 23 июня 2021 года, вице-президент по военному кораблестроению ОСК Владимир Королев также сообщил, что ремонт с модернизацией российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» завершится в 2023 году. Он рассказал, что будут заменены авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование и силовая установка.

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Североморске.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 августа 2021 года сообщил, что после модернизации тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов», ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.

В августе 2020 года крейсер вывели из дока и перевели к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов.

«Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета. В октябре президенту России Владимиру Путину доложили об успешном проведении испытаний «Циркона».